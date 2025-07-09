Tarihi transfer tehlikeye girdi, Fenerbahçe'ye dev müjde geldi: Gyökeres'te işler tersine döndü

FENERBAHÇE BÜYÜK OYNUYOR Portekiz'den Record'un haberine göre Fenerbahçe , Viktor Gyökeres transferi için devreye girdi.

Futbolda yaz transfer döneminin resmen açılmasıyla birlikte kulüpler takviyelerini açıklamaya başlarken, iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Sessizliğini Jhon Duran transferiyle bozan sarı - lacivertlilerde kadroya katılacak diğer isimler merak ediliyordu.

ARSENAL ANLAŞMASI TEHLİKEYE GİRDİ Fenerbahçe 'nin ciddi şekilde ilgilendiğinin altı çizilirken, gazetenin bir diğer haberinde ise Gyökeres'in Arsenal'e transferinin tehlikeye girdiği vurgulandı.

Haberin devamında sarı - lacivertlilerin İsveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturmak için hazırlandığı öne sürüldü.

Premier Lig ekibinin Sporting'e 65 milyon euro teklifte bulunduğu belirtilirken, Sporting'in direkt olarak 70 milyon euro'luk bedelin yatırılmasını talep ettiği kaydedildi.



Çıkmaza giren transfer sonucu Gyökeres'in Arsenal'e transferine izin verilmemesi halinde kiralık olarak takımdan ayrılmak isteyeceği yazıldı.



PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sporting ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız, 54 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.