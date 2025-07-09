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Tarihi transfer tehlikeye girdi, Fenerbahçe'ye dev müjde geldi: Gyökeres'te işler tersine döndü

Dünyaca ünlü futbolcu Gyökeres ile ilgili Fenerbahçe iddiasının çıkmasının ardından dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Tarihi transfer tehlikeye girdi, Fenerbahçe'ye dev müjde geldi: Gyökeres'te işler tersine döndü

Futbolda yaz döneminin resmen açılmasıyla birlikte kulüpler takviyelerini açıklamaya başlarken, iddiaların da ardı arkası kesilmiyor.

Sessizliğini Jhon Duran transferiyle bozan sarı - lacivertlilerde kadroya katılacak diğer isimler merak ediliyordu.

FENERBAHÇE BÜYÜK OYNUYOR

Portekiz'den Record'un haberine göre , Viktor Gyökeres transferi için devreye girdi.

Tarihi transfer tehlikeye girdi, Fenerbahçe'ye dev müjde geldi: Gyökeres'te işler tersine döndü - 1

PLANI

Haberin devamında sarı - lacivertlilerin İsveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturmak için hazırlandığı öne sürüldü.

ARSENAL ANLAŞMASI TEHLİKEYE GİRDİ

'nin ciddi şekilde ilgilendiğinin altı çizilirken, gazetenin bir diğer haberinde ise Gyökeres'in Arsenal'e transferinin tehlikeye girdiği vurgulandı.

Tarihi transfer tehlikeye girdi, Fenerbahçe'ye dev müjde geldi: Gyökeres'te işler tersine döndü - 2

Premier Lig ekibinin Sporting'e 65 milyon euro teklifte bulunduğu belirtilirken, Sporting'in direkt olarak 70 milyon euro'luk bedelin yatırılmasını talep ettiği kaydedildi.

Çıkmaza giren sonucu Gyökeres'in Arsenal'e transferine izin verilmemesi halinde kiralık olarak takımdan ayrılmak isteyeceği yazıldı.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sporting ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız, 54 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.

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