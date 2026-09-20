Tarihin ilk EuroLeague Süper Kupası Real Madrid'in

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague ) tarihinde ilk kez verilen Süper Kupa'nın sahibi, finalde Olympiakos 'u yenen Real Madrid oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanan maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti. İki takımın da etkili hücum yaptığı üçüncü periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos, son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, ilk Avrupa Ligi Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa Ligi Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu (MVP) ise Real Madrid forması giyen Walter Tavares seçildi.

Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga, kupayı Walter Tavares ve Sergio Llull'a takdim etti.