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Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında kavga

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı bitiminde taraftarlar arasında kavga çıktı. Taraftarların birbirlerine stadın koltuklarını kırıp fırlattığı kavga polis müdahalesiyle sonlandı. Şanlıurfaspor kafilesi ile taraftarları güvenlik eşliğinde Mersin'den ayrıldı.

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçında kavga

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu ile Şanlıurfaspor arasında oynanan 6. hafta maçının ardından iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Tarsus Şehir Stadı'nda oynanan Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor maçı 1-1 berabere bitti.

Maçın ardından taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bazı taraftarlar, stadın koltuklarını kırıp karşı takımın taraftarlarına fırlattı.

Statta görevli polisler müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı.

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