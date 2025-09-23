Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki kararı sonrası tartışılan hakem Arda Kardeşler'in savunması ortaya çıktı.



Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla gündeme oturan hakem Arda Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşme gerçekleştirdi.

HATASINI KABUL ETTİ



Milliyet'e göre Kardeşler; daha önce düdük çaldığı için oyunu durdurduğunu belirtti ve hatasını kabul etti.



Gündoğdu bu savunmayı Hacıosmanoğlu'na iletti. Ancak Hacıosmanoğlu bu mazereti geçerli bulmayarak "Bundan sonra Arda Kardeşler ile çalışamayız." ifadesini kullandı.



FIFA kokartlı hakem Kardeşler'e görev verilmesi beklenmiyor. 37 yaşındaki Kardeşler için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda.