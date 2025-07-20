Tartışma yaratan stadyum zemininde son durum: 10 gün içinde hazır olacak

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün maçlarını oynadığı Diyarbakır Stadyumu’nun geçen yılı zemini nedeniyle tartışmalara konu olmuştu.

Zeminin kötüsü olması nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler evindeki bazı maçlarını da dışarıda oynamak zorunda kalmıştı. Mayıs ayında yapılan ihalenin ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. İhaleyi alan firma, İzmir’de ürettiği sentetik çimi serdi ve köklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 30 santimetre yukarıya kaldırılan Diyarbakır Stadyumu’nun yeni zemini, köklenme ve dinlenme çalışmalarının ardından 1 Ağustos’ta hazır hale getirilecek.



"MANCHESTER CİTY, CHELSEA VE BARCELONA'NIN SAHASINI YAPAN FİRMA"



Mart ayında Diyarbakır’a atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, “ Manchester City'nin, Chelsea'nin, Barcelona'nın sahası ve Dünya Kupası'nın yapıldığı Katar'daki tüm sahaları aynı firmamız yaptı. O yüzden firmamıza gerçekten çok güvendik ve şu anda her şey o kadar güzel gidiyor. Sahanın zemininde 25 santimetre kazı yapılarak 30 santimetre dolgu ile yenilendi. Stadyumun zemini 1 Ağustos'ta hazır hale geliyor.” diye konuştu.