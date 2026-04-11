"Tartışmaya açık" diyen Fatih Tekke'den eleştiri

11.04.2026 19:43

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, iki puan kaybettikleri maçın ardından penaltı pozisyonuna tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.

 

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın sonunda değerlendirmede bulundu.

 

“TARTIŞMAYA AÇIK”

 

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bütün istediklerimiz yaptığımız bir maçtı. Ön tarafta pozisyon sıkıntımız vardı. Pozisyonlar var. Kalemize top geldi diyemem. Geldi gelmedi arasında bir penaltı var, tartışmaya açık. 

 

Sonrasında 2 fırsat var, değerlendiremedik. Üzücü bir maç oldu. Çok erken penaltıyla cezalandırıldık. İstediğimiz üretkenlik olmadı. Oyun olarak gayet iyiydi ama 2 puan kaybettik."