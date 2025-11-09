Tayfur Bingöl iddialı: "Ajax'ın yapamadığını yaptık" dedi, Osimhen'e meydan okudu

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı ağırladı.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kocaelispor'un orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bingöl'ün sözleri:

"AJAX'IN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDIK"

"Ajax'ın başaramadığını, başardık. Saha içinde çok başarılı bir performans gösterdik. Kocaelispor olarak tarihi bir gün, bunun keyfini çıkaracağız. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. Galatasaray'ın yorgun geleceğini biliyorduk, Baskılarda çok agresiftik. Onun da sonucunu aldık."