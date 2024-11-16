Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı: Sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve teknik direktörlerinden Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı.



Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.



Havutçu, eşinin yaklaşık bir hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

"CAMİADAN BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK"



Neslihan Havutçu Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde çıkan iddialara da şu sözlerle açıklık getirdi:



"Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz herzamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler."