TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde,18 Ağustos’ta yapılacak Yat Sınıfı yarışları canlı olarak yayınlanacak

Olympos Regatta’nın önceki yıllarda Marmara Denizi’nde izlenen klasik rotalarında gerçekleşecek yarışlar, sporseverler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayınlar hem yarış heyecanını hem de İstanbul’un güzelliklerini yansıtacak. Olimpik yelkenci Alican Kaynar yorum yapacak 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nin ilk iki gününde (9-10 Ağustos) yapılan J/70 yarışlarını canlı yayında başarıyla anlatan Emre Avcı, 16 Ağustos akşamı başlayan Yat Sınıfı yarışlarının son gününde de mikrofon başında olacak. Avcı’ya bu kez değerli yorumlarıyla olimpik yelkenci Alican Kaynar eşlik edecek. 2024 Paris Olimpiyatları’nda da ülkemizi temsil eden Kaynar, yapacağı değerlendirmelerle canlı yayına keyif katacak. Grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstleneceği canlı yayınlarda sporseverler yarışlardan farklı detayları izleme fırsatı bulacak. Toplam 25 kameranın kullanılacağı çekimlerde, 18 kamera tekne içerisinden görüntü vererek izleyicileri yarışın adeta içine çekecek. Ayrıca, 3 drone kamerası deniz üzerinden genel görüntüler verirken, 4 sistem kamerası da deniz üzerinden tekne ile çekim yapacak. Yat Sınıfı Yarışları; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr , ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler ntv.com.tr, ntvspor.net ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in Youtube sayfasından da yarışları canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, 9 Ağustos’ta başladı. Farklı yelken sınıflarının mücadelesine yer vererek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren organizasyon, 16-17-18 Ağustos’ta Yat Sınıfı yarışçılarının rüzgârla dansıyla veda edecek.



Eker Hakkında:



Eker Süt Ürünleri, 1977 yılında Altan Eker ve Aykut Kutay tarafından Bursa’da Eker Çiftliği içindeki küçük bir imalathanede yoğurt ve ayran üretimi yapmak amacıyla kuruldu. Bugün ise süt ve süt ürünleri konusunda 100’den fazla ürün çeşidine sahip bir firmadır. Ürünlerinin ana başlıkları ayran, yoğurt, sütlü tatlı, meyveli süzme yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, kaymak, tereyağı, kefir, pastörize süt ve UHT süttür. 1997’de yönetim olarak ikinci kuşak olan Ahmet Eker ve Nevra Eker’in devraldığı Eker, yeni yatırımlarıyla modern teknolojiyi takip ederek sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirlemiştir. 1980’li yıllarda yoğurt ve ayran üretimiyle adını Bursa dışında da duyurmaya başlayan Eker, 1983 yılında İzmir'de, 1985 yılında İstanbul'da ve 1997 yılında Ankara’da sonraki yıllarda ise Eskişehir, Adana, Antalya ve Gebze’de Bölge Müdürlükleri kurmuştur. Ayrıca Kocaeli, Çorlu, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Düzce, Samsun, Çorum, Konya, Bodrum, Muğla, Mustafakemalpaşa, Denizli, Bandırma, Fethiye, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Gaziantep, Mersin, Edirne, Alanya ve Çanakkale’de de satış müdürlükleri ve cep depoları bulunan Eker, 2000 çalışanıyla ve 435 soğuk zincir dağıtım aracıyla 100 farklı ürün çeşidini 30,000 noktaya günlük olarak ulaştırmaktadır. Eker, önümüzdeki yıllarda da yeni açacağı cep depolarla, lojistik ve dağıtım anlamında avantaj elde ederek, Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunurluğu sağlamayı hedeflemektedir.

Eker Süt Ürünleri, 2006 yılında Fransız Andros grubu ile %50-%50 oranında bir ortaklık gerçekleştirmiştir. Bu ortaklık sayesinde Eker büyüme ivmesini hızlandırmış, teknolojik alt yapısını güçlendirmiştir. Ayrıca Andros’un sütlü tatlı konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlığı ve Eker’e sağladığı know-how desteği ile Eker Sütlü Tatlılar 2007 yılında piyasaya sunulmuştur. Ortaklığın en büyük getirilerinden birisi, 2009 yılında yatırımlarına başlanan ve 2012 yılı itibariyle tamamen faaliyete giren Bursa Mustafakemalpaşa ilçesindeki yeni fabrikadır. 2016 yılında da başlayan yeni yatırımla 120 dönüm arazi içerisindeki Mustafakemalpaşa fabrikasının üretim ve depolama alanı 14 bin m2 daha büyütülerek toplam 39 bin metrekare kapalı alanda günlük üretim kapasitesi 1000 tona çıkarılmıştır. Eker’in en büyük güçlerinden birisi sahip olduğu inovatif bakış açısıdır. Bu bakış açısı ile sektörde birçok ilki gerçekleştirerek yeni pazarlar yaratmıştır. 1994 yılında Türkiye’de ilk litrelik ayranı Eker piyasaya sunarak market raflarında satılmasını sağlamıştır. 1999 yılında ambalajlanmış kaymak ürününü de yine ilk defa tüketici ile Eker buluşturmuştur. 2007 yılında yine bir ilki gerçekleştirerek geleneksel Türk sütlü tatlılarını endüstriyel olarak market rafına koyan ilk firma Eker’dir. 2012 yılında ambalajda inovasyon yaparak 1 kg. yoğurdu dörde bölüp 4x250g. yoğurdu çıkarmıştır. 2015 yılında ise 70’lerde ürettiği nostalji cam şişe ayranından esinlenerek aynı formda şişede tombul ayranı üretmeye başlamıştır. Süt ve süt ürünleri gibi rekabetin çok çetin olduğu bir pazarda yer alan firmalar arasında fark yaratabiliyor olmak ve bu farkın da tüketiciler tarafından benimseniyor olması sektördeki gücünü sağlamlaştırmaya çok büyük katkı sağlamaktadır.

Eker ayrıca 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerde ve hizmet anlayışında kalite standardının sağlandığı ve tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış olan markalara verilen Tanınmış Marka Tescili’ni alarak marka gücünü onaylatmıştır. 2016 yılında Marketing Türkiye Dergisi tarafından gıda sektöründe “Öncü Marka” seçilen Eker, 2017 yılında da Superbrands Türkiye tarafından iki yılda bir yapılan Türkiye’nin Süper Markaları araştırmasında Türkiye’nin 181 süper markasından biri olmuştur. 2018 yılında Marketing Türkiye ve Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde 2017 yılında gıda kategorisinde marka itibarını en çok arttıran ilk üç marka arasına girmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri’nde “Adım Adım&Eker” Projesiyle Birleşmiş Milletler Küresel Hedefler’in 17. Hedefi olan “Hedefler İçin Ortaklıklar”a sağladığı katkıdan dolayı ödüle layık görülmüştür. 2018 yılında ise Game Changers ödüllerinde Adım Adım projesiyle “En başarılı Game Changers”, Eker I Run Koşusu ile ise “En iyi marka deneyimi” ödülünü almıştır.

2020'de "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeliyle Stevie İş Ödülleri'nde "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü kazanan Eker, Capital Dergisi ve Zenna Araştırma tarafından yapılan "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında ise “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Türkiye’nin En Beğenilen Üç Markasından Biri” seçildi. 2021'de Eker I Run Koşusu, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "En İyi Kurumsal İletişim" ödülüne layık görüldü. Aynı yıl "Otizmli Bireyler İş Gücünde" projesi bu kez İngiltere'de düzenlenen Best Business Awards organizasyonunda "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüyle onurlandırıldı. Eker 2021'de "Türkiye’nin En Beğenilen Üç Markasından Biri" olma unvanını korudu. Eker, "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeliyle 2022 Hermes Creative Ödülleri'nde üç ödül birden kazanmayı başardı. 2022 ALFA Awards'ta "Customer Brand" seçilen marka, aynı yıl Uluslararası IPRA (International Public Relations Awards) Ödülleri'nde "En iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ödülünün sahibi oldu. "Otizmli Bireyler İş Gücünde" ile Felis'te Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik "Engelsiz Yaşam Hakkı" Kategorisi’nde birincilik ödülüne ulaşan Eker, 2022’de yapılan "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında da sektörünün en beğenilen üç markasından biri olmaya devam etti.

Eker, sadece perakende pazarında değil aynı zamanda yerinde tüketim kanalında özellikle ayran ürünü ile çok güçlü bir firmadır. Yerinde tüketim kanalında satış payı ile sektöründe ikinci sırada yer alan ve satışlarını sürekli artıran marka, prestijli ve en kaliteli zincir restoranlar tarafından tercih edilen marka olmayı sürdürmektedir. Eker’i tüketiciler tarafından vazgeçilmez bir marka yapan en önemli unsur, teknolojik alt yapıyı nitelikli iş gücü ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştirip aynı zamanda lezzet konusunda fark