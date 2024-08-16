TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde Hareketli Salma Kategorileri yarışları tamamlandı

Yaklaşık 200 teknenin yer aldığı yarışlarda geleceğin yıldızları hem denizin hem de aralarındaki tatlı rekabetin tadını doyasıya yaşadı. Marmara Denizi’nin açıklarında mücadele eden cesur yürekli minik yelkenciler, disiplinli davranışları ve özgüvenleriyle yelken sporunun geleceği için umut verdi. Hareketli Salma Kategorileri’nin 15 Ağustos akşamı Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi’nde düzenlenen Ödül Töreni’ne Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı. Büyük bir coşkunun yaşandığı ödül töreninde toplam 119 ödül verildi. 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nin en renkli yarış sınıfı olan Hareketli Salma Kategorileri sona erdi. Galatasaray Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde, 13-14-15 Ağustos’ta yaklaşık 200 teknenin katılımı ile yapılan Hareketli Salma Kategorileri yarışları ilk iki gün sert hava koşullarında oldukça zorlu geçti. Geleceğin yelkencileri, son gün yumuşak bir havanın yaşanması sayesinde istediklerini daha fazla uygulama fırsatı buldu. 7-20 yaş aralığındaki yelkencilerin neşesi, enerjisi ve aralarındaki tatlı rekabet yarışları izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Disiplinli davranışları ve özgüvenleri ile dikkat çeken minikler, Marmara Denizi’nin açıklarında cesurca mücadele etti. Minik ve genç yelkenciler, yelken sporunun geleceği için umut verdi.

Eker Hakkında:



Eker Süt Ürünleri, 1977 yılında Altan Eker ve Aykut Kutay tarafından Bursa’da Eker Çiftliği içindeki küçük bir imalathanede yoğurt ve ayran üretimi yapmak amacıyla kuruldu. Bugün ise süt ve süt ürünleri konusunda 100’den fazla ürün çeşidine sahip bir firmadır. Ürünlerinin ana başlıkları ayran, yoğurt, sütlü tatlı, meyveli süzme yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, kaymak, tereyağı, kefir, pastörize süt ve UHT süttür. 1997’de yönetim olarak ikinci kuşak olan Ahmet Eker ve Nevra Eker’in devraldığı Eker, yeni yatırımlarıyla modern teknolojiyi takip ederek sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirlemiştir. 1980’li yıllarda yoğurt ve ayran üretimiyle adını Bursa dışında da duyurmaya başlayan Eker, 1983 yılında İzmir'de, 1985 yılında İstanbul'da ve 1997 yılında Ankara’da sonraki yıllarda ise Eskişehir, Adana, Antalya ve Gebze’de Bölge Müdürlükleri kurmuştur. Ayrıca Kocaeli, Çorlu, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Düzce, Samsun, Çorum, Konya, Bodrum, Muğla, Mustafakemalpaşa, Denizli, Bandırma, Fethiye, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Gaziantep, Mersin, Edirne, Alanya ve Çanakkale’de de satış müdürlükleri ve cep depoları bulunan Eker, 2000 çalışanıyla ve 435 soğuk zincir dağıtım aracıyla 100 farklı ürün çeşidini 30,000 noktaya günlük olarak ulaştırmaktadır. Eker, önümüzdeki yıllarda da yeni açacağı cep depolarla, lojistik ve dağıtım anlamında avantaj elde ederek, Türkiye’nin tüm bölgelerinde bulunurluğu sağlamayı hedeflemektedir.

Eker Süt Ürünleri, 2006 yılında Fransız Andros grubu ile %50-%50 oranında bir ortaklık gerçekleştirmiştir. Bu ortaklık sayesinde Eker büyüme ivmesini hızlandırmış, teknolojik alt yapısını güçlendirmiştir. Ayrıca Andros’un sütlü tatlı konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlığı ve Eker’e sağladığı know-how desteği ile Eker Sütlü Tatlılar 2007 yılında piyasaya sunulmuştur. Ortaklığın en büyük getirilerinden birisi, 2009 yılında yatırımlarına başlanan ve 2012 yılı itibariyle tamamen faaliyete giren Bursa Mustafakemalpaşa ilçesindeki yeni fabrikadır. 2016 yılında da başlayan yeni yatırımla 120 dönüm arazi içerisindeki Mustafakemalpaşa fabrikasının üretim ve depolama alanı 14 bin m2 daha büyütülerek toplam 39 bin metrekare kapalı alanda günlük üretim kapasitesi 1000 tona çıkarılmıştır. Eker’in en büyük güçlerinden birisi sahip olduğu inovatif bakış açısıdır.

Bu bakış açısı ile sektörde birçok ilki gerçekleştirerek yeni pazarlar yaratmıştır. 1994 yılında Türkiye’de ilk litrelik ayranı Eker piyasaya sunarak market raflarında satılmasını sağlamıştır. 1999 yılında ambalajlanmış kaymak ürününü de yine ilk defa tüketici ile Eker buluşturmuştur. 2007 yılında yine bir ilki gerçekleştirerek geleneksel Türk sütlü tatlılarını endüstriyel olarak market rafına koyan ilk firma Eker’dir. 2012 yılında ambalajda inovasyon yaparak 1 kg. yoğurdu dörde bölüp 4x250g. yoğurdu çıkarmıştır. 2015 yılında ise 70’lerde ürettiği nostalji cam şişe ayranından esinlenerek aynı formda şişede tombul ayranı üretmeye başlamıştır. Süt ve süt ürünleri gibi rekabetin çok çetin olduğu bir pazarda yer alan firmalar arasında fark yaratabiliyor olmak ve bu farkın da tüketiciler tarafından benimseniyor olması sektördeki gücünü sağlamlaştırmaya çok büyük katkı sağlamaktadır.

Eker ayrıca 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerde ve hizmet anlayışında kalite standardının sağlandığı ve tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış olan markalara verilen Tanınmış Marka Tescili’ni alarak marka gücünü onaylatmıştır. 2016 yılında Marketing Türkiye Dergisi tarafından gıda sektöründe “Öncü Marka” seçilen Eker, 2017 yılında da Superbrands Türkiye tarafından iki yılda bir yapılan Türkiye’nin Süper Markaları araştırmasında Türkiye’nin 181 süper markasından biri olmuştur. 2018 yılında Marketing Türkiye ve Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde 2017 yılında gıda kategorisinde marka itibarını en çok arttıran ilk üç marka arasına girmiştir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 9. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri’nde “Adım Adım&Eker” Projesiyle Birleşmiş Milletler Küresel Hedefler’in 17. Hedefi olan “Hedefler İçin Ortaklıklar”a sağladığı katkıdan dolayı ödüle layık görülmüştür. 2018 yılında ise Game Changers ödüllerinde Adım Adım projesiyle “En başarılı Game Changers”, Eker I Run Koşusu ile ise “En iyi marka deneyimi” ödülünü almıştır.

2020'de "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeliyle Stevie İş Ödülleri'nde "Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü kazanan Eker, Capital Dergisi ve Zenna Araştırma tarafından yapılan "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında ise “Süt ve Süt Ürünleri Sektöründe Türkiye’nin En Beğenilen Üç Markasından Biri” seçildi. 2021'de Eker I Run Koşusu, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "En İyi Kurumsal İletişim" ödülüne layık görüldü. Aynı yıl "Otizmli Bireyler İş Gücünde" projesi bu kez İngiltere'de düzenlenen Best Business Awards organizasyonunda "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüyle onurlandırıldı. Eker 2021'de "Türkiye’nin En Beğenilen Üç Markasından Biri" olma unvanını korudu. Eker, "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeliyle 2022 Hermes Creative Ödülleri'nde üç ödül birden kazanmayı başardı. 2022 ALFA Awards'ta "Customer Brand" seçilen marka, aynı yıl Uluslararası IPRA (International Public Relations Awards) Ödülleri'nde "En iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ödülünün sahibi oldu. "Otizmli Bireyler İş Gücünde" ile Felis'te Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik "Engelsiz Yaşam Hakkı" Kategorisi’nde birincilik ödülüne ulaşan Eker, 2022’de yapılan "Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında da sektörünün en beğenilen üç markasından biri olmaya devam etti.

Eker, sadece perakende pazarında değil aynı zamanda yerinde tüketim kanalında özellikle ayran ürünü ile çok güçlü bir firmadır. Yerinde tüketim kanalında satış payı ile sektöründe ikinci sırada yer alan ve satışlarını sürekli artıran marka, prestijli ve en kaliteli zincir restoranlar tarafından tercih edilen marka olmayı sürdürmektedir. Eker’i tüketiciler tarafından vazgeçilmez bir marka yapan en önemli unsur, teknolojik alt yapıyı nitelikli iş gücü ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştirip aynı zamanda lezzet konusunda fark yaratan ürünler üretmesidir.