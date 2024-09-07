Taylan Antalyalı, Bodrum FK’ya kiralandı

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Taylan Antalyalı’nın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Bodrum FK ile anlaşıldığını açıkladı. 29 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Samsunspor’da kiralık olarak forma giyerken, 26 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK’dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Galatasaray’da bulunan Taylan Antalyalı ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlamıştır. Ailemize, memleketine hoş geldin Taylan" ifadeleri kullanıldı.

