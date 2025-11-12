Tayland, MotoGP ile olan sözleşmesini uzattı

Tayland'ın Buriram adlı şehrinde yer alan Chang Uluslararası Yarış Pisti, 2018 yılından beri MotoGP'ye ev sahipliği yapıyor.

Pistin organizasyon ile olan sözleşmesi 2027 yılında bitiyordu. Ancak MotoGP CEO'su Carmelo Ezpeleta'dan Taylandlı yarışseverli mutlu edecek haber geldi.

Ezpeleta'nın açıklamasına göre pistin organizasyon ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatıldı.

CEO, açıklaması sırasında şu ifadeleri kullandı: ""Tayland GP her geçen gün daha önemli ve etkileyici bir hale geliyor. Tayland ve Güneydoğu Asya'nın varlığı MotoGP için çok önemli. Sporumuz zaten oldukça popüler ve buradaki potansiyel bize daha fazla büyümemiz için fırsat sağlıyor."