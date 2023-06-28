Tayland-Türkiye voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü ayağında Bangkok’ta oynadığı ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını ev sahibi Tayland karşısında oynayacak. İşte, Tayland-Türkiye voleybol milli maçı hakkında bilgiler...



Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ndeki onuncu maçında 29 Haziran'da TSİ 16.30’da Tayland ile karşılaşacak.



Müsabaka TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.



ORGANİZASYON HAKKINDA



Ligde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finale yükselecek.



2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.



Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.