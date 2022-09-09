Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Takımı, Adana Demirspor'dan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi.



MURAT SANCAK: TRANSFER ÇALIMI YOK



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'a transferine ilişkin A Spor'a yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a daha önce söz verdiğimiz için sözümüzde durduk. Kimseyle para pazarlığı yapmadım. Tayyip Talha Sanuç konusunda bir transfer çalımı yok. Beşiktaş ile bir prensip anlaşmamız vardı. Fenerbahçe ile fiyat artırımı gibi bir duruma girmedik. Eğer Serdar Dursun'u alsaydık, Tayyip Fenerbahçe'ye gidecekti" dedi.