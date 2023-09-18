TBF Disiplin Kurulu, ÇBK Mersin - Fenerbahçe maçı için kararını verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding mücadelesinde, ev sahibi ekibin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyetine karar verdi.

22 YAŞ VEYA ALTINDA OLMADIĞI GEREKÇESİYLE



Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mersin Çukurova Basketbol Kulübünün, müsabaka kadrosunda yer alan Türkiye ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin 22 yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığı belirtilerek, Akdeniz ekibinin hükmen mağlubiyetine karar verildiği ifade edildi.

HÜKMEN MAĞLUBİYET VE PARA CEZASI



Kurul ayrıca talimatlara aykırılık nedeniyle Akdeniz ekibinin 17 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırılmasına oybirliğiyle karar verildiğini duyurdu.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan mücadelede ÇBK Mersin, sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 mağlup etmişti.

