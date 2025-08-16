NTV.COM.TR

TBF'den Alperen Şengün ve Yiğit Arslan açıklaması

TBF, Alperen Şengün ve Yiğit Arslan’ın Çekya maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Türkiye Federasyonu'ndan Alperen Şengün ve Yiğit Arslan açıklaması geldi.

TBF, iki ismin  Çekya maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklama şöyle:

"Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar."

