TBF'den Beşiktaş Emlakjet'e 1 maç seyircisiz oynama cezası

YAM MADAR'IN YÜZÜNE GELEN YABANCI MADDEYLE KAŞI AÇILDI



Karşılaşmanın ikinci periyodunda sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe oyuncusu Yam Madar’ın yüzüne isabet etmesi üzerine karşılaşma bir müddet durmuş, kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edilmişti.



Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırmıştı.



Fenerbahçe Beko ise yaşanan olay sonrası Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.