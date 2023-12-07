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TBF'den Beşiktaş Emlakjet'e 1 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko maçındaki tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin TL para cezası verdi.

TBF'den Beşiktaş Emlakjet'e 1 maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 7 Aralık 2023'teki toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

TBF'den Beşiktaş Emlakjet'e 1 maç seyircisiz oynama cezası - 1

YAM MADAR'IN YÜZÜNE GELEN YABANCI MADDEYLE KAŞI AÇILDI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe oyuncusu Yam Madar’ın yüzüne isabet etmesi üzerine karşılaşma bir müddet durmuş, kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edilmişti.

Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırmıştı.

Fenerbahçe Beko ise yaşanan olay sonrası Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.

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