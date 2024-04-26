TBF'den Ergin Ataman açıklaması: Tehdidi kınıyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a destek açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz.



Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz."



NELER YAŞANDI?

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından İsrail temsilcisine sert tepki gösterdi.

Ataman, Tel Aviv teknik ekibi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasını yaptı.