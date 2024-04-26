NTV.COM.TR’ye geri dön

TBF'den Ergin Ataman açıklaması: Tehdidi kınıyoruz

İsrail'de tehdit edildiğin açıklayan Ergin Ataman için Türkiye Basketbol Federasyonu açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz, hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyoruz." denildi.

TBF'den Ergin Ataman açıklaması: Tehdidi kınıyoruz
Arşiv

Türkiye Federasyonu'ndan A Erkek Milli Basketbol Takımı Başantrenörü 'a destek açıklaması geldi. 

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz.

Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz."

NELER YAŞANDI?

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından İsrail temsilcisine sert tepki gösterdi.

Ataman, Tel Aviv teknik ekibi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasını yaptı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;