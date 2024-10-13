Tchouameni'den Liverpool iddialarına yanıt

Real Madrid yıldızı Aurelien Tchouameni ile Liverpool'un ilgilendiği öne sürülüyordu.

Relevo'nun haberine göre, Tchouameni'nin Liverpool'a gitmek için Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği vurgulandı.



Real Sociedad mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Fransız oyuncu, bu sezon başkent ekibinde bir maç kaçırdı.

30 Haziran 2028'e kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Madrid formasıyla 38 maça çıkıp üç gol ve bir asist kaydederken takımı da La Liga şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi kupası, UEFA Süper Kupası ve İspanya Süper Kupası olmak üzere dört kupa kazandı.