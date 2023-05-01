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Tedavisi süren eski futbolcu Ersen Martin'e derbi morali

Aort yırtılması nedeniyle ameliyat geçiren ve tedavisine uzun süre yoğun bakımda devam edilen eski milli futbolcu Ersen Martin, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından iki takımın oyuncu ve teknik direktörleriyle bir araya geldi.

Tedavisi süren eski futbolcu Ersen Martin'e derbi morali

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan eski milli futbolcu Ersen Martin, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yapılan - derbisinin ardından futbolcularla buluştu.

Tekerlekli sandalyede bulunan ve tedavisi devam eden Ersen Martin, bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ın Galatasaray ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları ile bir araya geldi.

Henüz konuşamayan ve hareket edemeyen Martin, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da A Milli Takım'da birlikte forma giydiği arkadaşı Ersen Martin ile kısa süreliğine sohbet etti.

Tedavisi süren eski futbolcu Ersen Martin'e derbi morali - 1

Ersen Martin'e moral veren Buruk, "Seni iyi gördüm. Senin için dua ediyoruz. Aslan gibi olacaksın. Duamız, kalbimiz seninle. Herkes seni çok seviyor." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise yardımcısından durumuyla ilgili bilgi aldığı Martin'i öperek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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