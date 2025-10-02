Tedesco: Ben her zaman oyuncuların yanında olacağım

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice ekibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, erken atılan golün kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.



Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, takımın ilk yarıda etkili oynadığı, ikinci yarıda düşüş yaşadığıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı.



Futbolcuların hazırlık döneminde nasıl çalıştığıyla ilgili fikri olmadığını dile getiren Tedesco, "Hazırlık döneminde ben burada değildim. Düşüşümüzün sebebi ise takımın ilk yarıda gösterdiği şiddetli ve tempolu oyundu. Takımda pek çok oyuncu birçok sprint yaptı. Şiddetli bir oyun sergiledik. Böyle bir oyun oynayınca ikinci yarıda performansın düşmesi normaldir. Dün Asensio idmana çıkmadı ama bugün ateşi yoktu, kendisini iyi hissetti. Kendisini ilk 11'de oynattık. 60. dakikada sonra pilin bitmesi de normal. Kim oynarsa oynasın oldukça iyiydi. İkinci yarıda düşüş olsa da oyuna girenlerin etkisiyle takım yeniden yükselişe geçti. Bu da benim için önemli olan noktaydı." ifadelerini kullandı.



Nice karşısına Antalyaspor maçında sahaya sürdüğü 11'le çıktığı hatırlatılan Tedesco, 3-4 günde bir maç yapmanın kolay bir durum olmadığını belirtti.



Kimi zaman taze kana ihtiyaç duyulabileceğini ifade eden Tedesco, şunları söyledi:



"Pazar günü oynayan oyuncular bu referansı verdiler. Sadece onlar değil, oyuna dahil olan isimler de bu şekildeydi. Oyuna sonradan girenlerin nasıl katkı verdiğini gördünüz. Ben de, hangi ilk 11'i sahaya sürmek gibi lüks bir probleme sahip olmak istiyorum. Tabii ki her perşembe ve pazar maç oynamak nasıldır göreceğiz. Takım üst üste 2 kez iyi performans sergiledi. Bu da büyük adımdı. Bazen de istediğinizi yapamazsınız. Bunları yapmak için otomatikleştirmeniz lazım. Üst üste istikrar göstererek bunu sağlarsınız. Tıpkı Kerem'de olduğu gibi. Bugün 2 gol attı. Kendisi için, bütün takım için ve taraftarlarımız için mutluyum. Bugün harika bir atmosfer oluşturdular."



"TAKIMDA ÇOK FAZLA ÖNEMLİ OYUNCU VAR"



Maça ilk 11'de başlayan isimlerden Nene'nin genç bir oyuncu olduğunun altını çizen Domenico Tedesco, maç oynadıkça bu futbolcunun öz güven kazanacağını aktardı.



Adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Tedesco, "Bugün maça önde baskıyla başlamak istemiştik. Rakibin 3'lü oynayacağını düşünmüştük ama oyuncularım, rakibin 4'lü oynadığını görünce de baskıyı güzel kurdu. Kerem'in saha içinde takıma ne kadar yardım ettiğini görüyorsunuz. Enerjisi bitince onu çıkarmak zorunda kaldık. Kendisi çok üst düzey bir oyuncu. Fenerbahçe'de olduğu için mutluyuz. Zaman zaman açıkta değerlendiriyoruz. 4-3-3 oynadığımızda 8 numaradaki oyuncular ona alan oluşturabiliyor. O da bu şekilde hatlar arasında boşluk bulabiliyor." diye konuştu.



Orta sahadaki isimlerden İsmail Yüksek ve Edson Alvarez'i ilerleyen haftalarda birlikte oynatabileceğini de sözlerine ekleyen İtalyan teknik adam, "4-2-3-1 oynadığımızda iki oyuncu aynı anda oynayabilir. Demin de bahsettiğim gibi bu lüks bir problem. Bu tarz durumlar, daha farklı problemlere göre daha iyidir. Elinizde sakat oyuncuların olmasından daha iyidir. İsmail bugün çok iyi oynadı. Takımda çok fazla önemli oyuncu var ve hepsine ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.



"BEN HER ZAMAN OYUNCULARIN YANINDA OLACAĞIM"



Dinamo Zagreb maçından sonra her şeyin çok kötüymüş gibi, bugün ise her şeyin çok iyiymiş gibi göründüğünü belirten Tedesco, yaşanan durumun ikisinin arasında olduğunu söyledi.



Zagreb'de mağlup olduklarında her şeyin kötü, bugün kazandıklarında ise her şeyin çok iyi olmadığını vurgulayan İtalyan teknik adam, "Dürüst olmayı severim. Bir oyuncu kötü oynuyorsa bunu söylerim, iyi oynuyorsa bunu da söylerim. Ama takım gelişiyor. Bazı maçlarda öz güven eksikliğini görebiliyordunuz. Ben her zaman oyuncuların yanında olacağım. Harika bir oyuncu grubumuz var, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Temel olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum." dedi.



Önde baskı yaptıkları için savunma çizgisini de önde kurduklarının altını çizen Tedesco, şöyle devam etti:



"Topa sahip olmak istiyoruz. Savunma hattı gömülü olursa topa sahip olamazsanız. Bunu yaparken avantaj olduğu kadar dezavantajlar da oluyor. Çok enerji harcıyorsunuz. Mesela En-Nesyri'nin performansını gole göre kıyaslayamam. Ne kadar çok koştuğunu görüyorsunuz. Önde baskı istiyoruz. Bu biraz rakibe de bağlıdır. Rakip sizi geriye iterse çözümler bulmanız gerekiyor. Bugün hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda rakibin bizi geriye ittiği anlar olmuştu ama kompakt kaldık. Böyle olunca tekrar pozisyon almamız ve baskı kurmamız için çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu durum pek çok şeye bağlı."



Nice'in bu sezon oynadığı 5-6 maçı analiz ettiklerini dile getiren Tedesco, "Güçlü bir takım. Çabuk oyunculara sahipler. Böyle bir takıma karşı ilk golü bulmak önemliydi. Maça ortak olabilirlerdi. Bunun olmaması için önde baskı yapmak istedik. İyi bir takım olduklarını biliyorduk. Erken gol bize çok yardımcı oldu. Böyle bir statta oynanan bir maçta, rakipler ilk golü yedikleri anda onlar için kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.



Son olarak Fred'in maça kulübede başlamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Tedesco, şunları kaydetti:



"Her teknik direktör gittiği takımda bir sistem kurmak ister. Fred'in kulübede olması bir problem olduğu anlamına gelmiyor. Aynı 11'le oynasam 'Neden aynı 11' derler, kadroya değiştirsem 'Neden değiştirdi' derler. Bu oyunda kazananlar ve kaybedenler vardır ama Fred bir kaybeden değil. Bir teknik direktör ilk 11'e koyduğu oyunculara güvendiğini gösterir. Ama sonradan giren oyunculara da en az onlar kadar güvendiğini gösterir. Kimin oynayacağına dair karar vermek kolay değildir. Fred harika bir insan ve harika bir profesyonel. Önümüzde çok maç var ve o da bizim için önemli bir oyuncu olacak."