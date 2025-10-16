Tedesco "Ben ikna ederim" demişti: Yıldız futbolcu takımından ayrılıyor

Fenerbahçe , ara transfer döneminde Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka 'yı kadrosuna katmak istiyor. Alman devi, 30 yaşındaki yıldızın haziranda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Bild; Bayern Münih'te orta saha rotasyonun az olması nedeniyle Goretzka'nın ocak ayında takımdan ayrılacağını yazdı. TEDESCO İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞTILAR Goretzka, Domenico Tedesco’nun fazlasıyla yakından tanıdığı bir isim. İtalyan teknik adam 2017-18 sezonunda Schalke’yi çalıştırırken, takımın en önemli yıldızlarından biri Goretzka’ydı. Tedesco'nun bu transfer için, “Goretzka’nın durumuna bakalım. Bayern Münih, sezon sonunu beklemeden göndermeye sıcak bakarsa, oyuncuyu ikna etmek için ben de konuşurum." dediği öğrenildi.

"TAKTİKSEL ANLAMDA BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"



Goretzka, dört yıl önce verdiği bir röportajda kariyerindeki en önemli teknik adamlarla ilgili konuşmuştu.



Goretzka, Domenico Tedesco için, “Schalke’deyken benim için kesinlikle çok önemli bir teknik adamdı. Özellikle taktiksel anlamda bana çok fazla şey öğretti. Birlikte oldukça başarılı bir dönem geçirdik. Schalke ile ligi 2. sırada tamamladım.” ifadelerini kullanmıştı.

