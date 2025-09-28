NTV.COM.TR

"Tedesco bizi dinlemiyor" söylemine Gökhan Gönül'den yanıt: Canlı yayında açıklandı

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Gökhan Gönül, kendisiyle ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor...

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası sarı-lacivertli camiada teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Semih Şentürk, İtalyan çalıştırıcının yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştı.

"TEDESCO BİZİ DİNLEMİYOR"

Şentürk, "Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Tedesco ile de olmadı, olmayacak. Gökhan Hoca (Gönül) ile de konuştum. Başkanla hiçbir sıkıntısı yok. Tedesco; Çağlar'ı sağ bek oynattı, Semedo ve Asensio'yu çift 6 yaptı. Gökhan Hoca'ya bunu sordum. "Tedesco'ya söylüyoruz ama hocanın tercihi bu yönde oluyor. Tedesco bizi dinlemiyor." dedi. Alınacak ilk puan kaybında yollar ayrılacak gibi." ifadelerini kullanmıştı.

GÖKHAN GÖNÜL'DEN CEVAP

Bu sözler sonrası NOW Spor'da Efsane Futbol programının moderatörü Ersin Düzen, Gökhan Gönül ile görüşüp söz konusu iddiaları kendisine sorduğunu söyledi.

Gönül'ün Düzen'e "Benim ağzımdan Tedesco ile ilgili hiçbir şey çıkmadı." sözlerini sarf ettiği canlı yayında servis edildi.

"Tedesco bizi dinlemiyor" söylemine Gökhan Gönül'den yanıt: Canlı yayında açıklandı - 1 Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Gökhan Gönül, Tedesco'yu İstanbul'da karşılayan isimler arasında yer almıştı.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından 'nin başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 4 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 1.25'lik puan ortalaması yakaladı.

