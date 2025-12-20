Tedesco galibiyet sonrası konuştu: "Henüz işin başındayız"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı.



Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü.

İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız."

“HEPİMİZ ŞOK OLDUK”

Fenerbahçe'nin verdiği görüntü sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Tedesco, buna karşın her zaman geliştirecek şeyler olduğunu dile getirdi.

Gösterdikleri performans sebebiyle oyuncularına teşekkür eden İtalyan teknik adam, "Antrenmanlarda ve maçlarda iyi performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek." ifadelerini kullandı.

Başkan Sadettin Saran'ın bugün ifadeye çağırılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

“Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve aile bireylerini umursuyoruz. Bizler için, çalışanlar için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler sahaya odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 'Biz buradayız' mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak. Bizler aile bireylerimizi umursuyoruz. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti.”