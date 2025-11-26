Tedesco görev vereceği sürpriz ismi açıkladı: "Onun sırası geldi, ne yaparsa yapsın affederim"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak.



Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Tedesco, Cenk Tosun yerine kadroya yazılan Levent Mercan'ın yarın ilk 11'de olup olmayacağı sorusunu, "Evet onu yarın ilk 11'de görebiliriz." diyerek yanıtladı.



“ONUN SIRASI GELDİ”



Tedesco, Yiğit Efe'nin de sahada olacağını duyurdu. Tedesco, "Stoperde Skriniar’ın yanında Yiğit Efe Demir oynayacak. Onun sırası geldi, iyi bir karaktere sahip. Ne yaparsa yapsın ben onu affedeceğim." diye konuştu.



Tedesco sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çok fazla maç oynadığınız zaman bazı oyuncuların eksik olması normal. İyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız oynamayı hak ediyor. İyi gençler de var.



Ferencvaros sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncuları. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz."