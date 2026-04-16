Tedesco ile yola devam edilecek mi? Fenerbahçe'de karar verildi

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe yeni sezon planlamasını yapıyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktörleri Domenico Tedesco hakkındaki kararlarını verdi.

YENİ SEZONDA TAKIMIN BAŞINDA

Sabah'ın haberine göre; 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, gelecek sezon da sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapmaya devam edecek.

Son haftalardaki çıkışla beraber genel performansı değerlendirilen Tedesco ile sonuç ne olursa olsun önümüzdeki yıl da devam edileceği öğrenildi.

TEDESCO'NUN KARNESİ

İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe'de 42 maça çıkmış bu maçlarda 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 2.12 puan ortalaması elde etmişti.

Fenerbahçe'den önce Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Tedesco, geçtiğimiz yıl eylül ayında Mourinho'nun ayrılığı sonrası takımın başına geçmişti.

Tedesco'nun 30 Haziran 2027'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.