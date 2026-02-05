Tedesco "Kabul edilebilir değil" diyerek eleştirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK'yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 6'ya çıkardı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından konuştu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



""Bu maçın ilk yarısı kabul edilebilir değil. Biz bu rakibe de ciddi hazırlandık. Rakibimiz bir alt ligde ama ikinci sırada, son 11 maçta 10 galibiyetleri vardı. Rizespor'u yenmişlerdi. Bu maçı ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımla konuştum ama ilk yarı kabul edilebilir değildi. Devrede 4 değişiklik yapmak üzücü

“TRANSFER YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPMAK İSTEMİYORUZ”

Elimizde olmayan şeylerden ziyade, yaptıklarımızı konuşalım. Bu transfer döneminde yaptığımız şeyler beklentinin üzerinde. Bir oyuncu alacağımız zaman, oyuncunun pozisyonundan çok karakterine bakmayı tercih ediyoruz.

Transfer yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. Sırf bir forvet almak için forvet oyuncusu almayacağız. Oyuncunun her şeyine bakacağız. Karakteri, uyumu, mentalitesi. Kolay değil ama yarın son ana kadar gözümüz açık olacak."