Tedesco kader maçına çıkıyor: Kaybederse plan devreye girecek

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, 4 maçta 1 kez kazanabildi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Üst üste 3 maçtanda galibiyetle ayrılmayan sarı lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı tamam ya da devam maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yarın evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Bu mücadele Tedesco'nun kariyerini belirleyecek kader maçı olacak.



Fotomaç'ta yer alan habere göre; Olası puan kaybı hainde Tedesco ile yollar ayrılacak.

İLK ADAY KOCAMAN



Sadettin Saran, adaylık döneminde teknik direktör konusunda yaptığı ilk açıklamada Sergio Conceiçao’yla anlaşacağını duyurmuştu.

Saran, Tedesco ile anlaşıldıktan sonra ise, “Elimde olsa, seçilir seçilmez Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’i Samandıra’ya çağırırdım” demişti.



Tedesco ayrılığı sonrası Kocaman ve Demirel ikilisine görev verilmesi bekleniyor. Saran'ın Demirel'le bir görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.

