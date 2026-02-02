Tedesco maç sonu konuştu, devre arasında oyuncularının şikayetini anlattı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından değerlendirmede bulundu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün agresif bir takıma karşı ve harika bir atmosferde oynadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık.



“OYUNCULARIM RİSK ALAMADI”

Biraz daha cesur olabilirdik aslında ama zemin de kaygandı. Oyuncularım zeminin kayganlığı nedeniyle risk almak istemediklerini söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Zamanla daha iyi oynadık. Maç ilerledikçe daha iyi bir oyun sergiledik.

Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan için mutluyuz. Önümüze bakacağız ve tazelik için rotasyon yapacağız."