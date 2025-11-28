Tedesco "Ne yaparsa yapsın affederim" demişti, Arda Güler'den Fenerbahçeli futbolcuya destek geldi

Kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam eden Arda Güler'den (20) Fenerbahçe paylaşımı geldi.



Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı. Bu maçın oynandığı sırada Arda, sarı lacivertlilerde ilk 11 başlyan genç futbolcu Yiğit Efe Demir'e destek oldu.

Arda, Yiğit Efe için “Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine.” ifadelerini kullandı.



Dün akşam sahada 76 dakika kalan 21 yaşındaki Yiğit Efe, Altınordu altyapısında futbola başlamış ardından Fenerbahçe atyapısına transfer olmuştu. Sonrasında Karagümrük ve Gençlerbirliği formalarını giydikten sonra kulübüne geri dönmüştü.



ARDA'NIN PAYLAŞIMI