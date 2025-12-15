Tedesco'dan 2 maçta atılan 8 gole vurgu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"İkinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız, iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük.

Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın öz güveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz."