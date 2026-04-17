Tedesco'dan, Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe , sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco , sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayan Jayden Oosterwolde'nin yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi. Tedesco, orta saha ve hücum hattını ise bozmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, 6 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de deneyim stoper Çağlar Söyüncü, Oosterwolde'nin cezası nedeniyle 11'de kendine yer buldu. Deneyimli defans bu sezon 7. kez 11'de görev alırken, 8'i Süper Lig'de olmak üzere 16 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif 11'i ile başladı.



Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Anthony Musaba ise yedek bekledi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK



Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde kadroda yer almıyor. Sakatlığı bulunan Edson Alvarez ile Marco Asensio da tedavileri nedeniyle maç kadrosuna yazılmadı.