Tedesco'dan çeyrek finalde veda sonrası Galatasaray açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe 'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşmayı değerlendirdi.

Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor.



“YOLA DEVAM ETMELİYİZ”



Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi.

Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz."