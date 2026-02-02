Tedesco'dan Kocaelispor maçında 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB maçında sahaya sürdüğü 11'den 5 değişikliğe gitti.

Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Milan Skriniar, Edson Alvarez, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Marco Asensio görev aldı.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Edson Alvarez, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.



Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Yiğit Efe Demir, Dorgeles Nene, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın ise yedek başladı.

ALVAREZ, 3 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Süper Lig'de 3 maç sonra 11'de yer aldı. Meksikalı orta saha son olarak 15 Aralık'ta oynanan Konyaspor müsabakasında 11'de başlarken, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kaldı. Alanyaspor maçının son dakikalarında oyuna giren Alvarez, bu sezon 10. kez 11'de görev aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER



Tedavileri devam eden ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Archie Brown ile Levent Mercan kadroda yer almadı. Transferi gündemde olan Jhon Duran da maç kadrosuna alınmadı.