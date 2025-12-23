Tedesco'dan maç sonu Beşiktaş'a övgü: "Cesur oynadılar"

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe, kupaya mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından konuştu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



“Rakibimiz cesur oynadı ve önde baskı yaptılar. İlk yarıda çok top kaybı yaptık, ikinci yarı düzelttik. Son dakika pozisyonu nedeniyle maçı kaybettik.

Bu da oyunun bir parçası. Rakibimiz ofans anlamında iyi işler yaptı. Yenilgiyi kabul edip yolumuza devam etmeliyiz.



Süper Kupa maçları, resmi maçlar. Her resmi maçı kazanmak istiyoruz. Bugün de kazanmak istedik. İlk kupamızı almak çok güzel olur. Bunun için elimizden geleni yapacak."