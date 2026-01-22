Tedesco'dan maç sonu En-Nesyri açıklaması: "Yarın İstanbul'a geliyor"

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından değerlendirmede bulundu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bugün arkada üçlü oynamadık. Oyun kurulumunda çok esnek bir görüntü sergiliyoruz saha içerisinde

Efe sağ bek oynadı. Bizler taktiksel olarak esneğiz. Rakip 2 forvetle geldiğinde arkada 3+1 oluyoruz ama Efe olunca yapmıyoruz.

Alanya maçında Efe sabit sağ bekti. O yüzden 3'lü gibi gözüktü. Bugün Efe normal bir bekti. Bugün 4-2-3-1 oynadık Efe de girdikten sonra. Geride 3+1 oynuyoruz öne çıkınca. 6 numaralarımızı esnek kullanıyoruz.

6 haftalık sakatlıktan çıktı, Semedo'nun sakatlıktan gelmesi sebebiyle onu çok riske etmedik. Bir daha sakatlanırsa sezonu kapatabilir. Alanya'da 45, bugün 55 dakika oynadı. Giderek artacak.

Talisca da 3.5 hafta sahalardan uzak kaldı, bugün oynayabileceği maksimum süre 35 dakikaydı."

“ŞU AN BENİM OYUNCUM”

En-Nesyri'nin hakkında ise Tedesco şu ifadeleri kullandı:

"Youssef bizim oyuncumuz. Her zaman olduğu gibi yine transfer dedikoduları hakkında yorum yapmayacağım. Bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarın görüşeceğiz. Transfer süreciyle ilgili bilgim yok. Şu an benim oyuncum."