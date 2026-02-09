Tedesco'dan maç sonu Trabzonspor açıklaması

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın sonunda değerlendirmede bulundu.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.

Kante'yi çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve 'Mutluyum' dedi. O mutluysa, ben de mutluyum.

Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar."