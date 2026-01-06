Tedesco'dan maç sonu yorumu: "İki gün önce geldi, performansı harikaydı"

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.



Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2 asistle oynayan yeni transfer Musaba'ya vurgu yaptı.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz.



Musaba’nın ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde sahada uyguladılar."

SAMSUN CEPHESİNDEN MUSABA VE İRFAN CAN AÇIKLAMASI



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise Musaba hakkında ""Musaba farkıyla Fenerbahçe, Samsunspor'u mağlup etti. Başkanla konuştuk İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar bize kiralık verecek." dedi.