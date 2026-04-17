Tedesco'dan maçın ardından açıklama. “Son dakikada olan şey inanılmazdı"

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe , liderlik fırsatını tepti.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç sonu değerlendirmede bulundu.

“SON DAKİKADA OLAN ŞEY İNANILMAZDI"



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rizespor’un son 7 maçta 5 galibiyeti vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor’a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda, ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey inanılmazdı.

Derbiden önce bir kupa maçımız var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maçları her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi."