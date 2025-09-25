Tedesco'dan "Mağlubiyetin sebebi nedir?" sorusuna yanıt

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında çıktığı son 3 maçta galibiyet alamadı. Tedesco maç sonu "Mağlubiyetin sebebi nedir?" sorusuna yanıt verdi.

Maçın ardından konuşan Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ama yemememiz gereken goller yedik. Geçmiş maçlara göre topu daha çok tutabildik. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Daha fazla savunma yapmak zorundayız.

Asensio ve Semedo'nun altı numaradaki performansları iyiydi. Çağlar da çok top kazandı. Oynamış olduğunuz oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız alınan skorun bu oyuncularla alakası yoktu."