Tedesco'dan penaltı yorumu: "Bu işi yapmamalı"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı.



Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçı değerlendirdi.



Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



"Büyük bir mücadele oldu. Sahanın her yerinde adam adama mücadele oldu. Önde top tutamadık. İkinci yarı değişikliklerle takım daha iyi oynadı. 3 tane net pozisyona girdik. 1 tanesini atsaydık maçı kazanacaktık.



Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerekiyor. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha doğru olur. Hakem baskı altında mıydı? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş maçında baskı çok yüksekti ama burada baskı yoktu. Burada baskı hissediyorsa, bu işi yapmamalı. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, vermediyse penaltı değildir."