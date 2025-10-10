Tedesco'dan Saran'a rapor: 3-4 oyuncu kadro dışı kalabilir
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Domenico Tedesco ile yola devam edecek. Tedesco'nun raporuna göre bazı futbolcular kadro dışı kalabilir.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, Samandıra için harekete geçiyor.
Saran, bugün Futbol AŞ’de genel kurulu toplayacak.
Domenico Tedesco’nun, başkan Saran’ın talebi doğrultusunda takımın son durumu ve kötü gidişatın nedenleriyle ilgili hazırladığı raporu teslim ettiği öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre; Futbol AŞ’de de görevi devralan Saran’ın, bu rapor çerçevesinde Samandıra’da ilk neşteri vurmaya hazırlandığı kaydedildi.
BAZI İSİMLER KADRO DIŞI KALABİLİR
Başkanın, yerli ve yabancı oyunculardan 3 ya da 4 ismi kadro dışı bırakacağı iddia edildi.
Saran’ın, Milli görevdeki futbolcuların dönmesi sonrası da tüm takıma bu kez sert bir konuşma yaparak son bir uyarıda bulunacağı da vurgulandı.
Saran, başkan seçildikten sonra Samandıra'da futbolcularla görüşmüştü.
