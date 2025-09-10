Tedesco'nun sınıf arkadaşı NTV'ye anlattı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi başladı.



Sarı Lacivertlilerin yeni teknik direktörünü, İtalyan asıllı Alman çalıştırıcıyla PRO lisansı birlikte alan Kenan Koçak NTV'ye anlattı.

"UYUM SORUNU YAŞAMAZ"



Koçak, endüstri mühendisiyken kariyerini yeşil sahalara taşıyan Tedesco'nun Türkiye'de uyum sorunu yaşamayacağını düşünüyor.



Koçak, "Stuttgart'ta yetişme büyüme. Adaptasyon süreciyle ilgili bir sıkıntı yaşamaz. İyi bir sinerji yakalarsa ki buna inanıyorum, Fenerbahçe'ye faydalı olabilir" dedi.

DEFANSİF TEKNİK DİREKTÖR ELEŞTİRİSİ



Koçak, Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde savunma futbolu oynattığı yönünde eleştiri alan Tedesco'nun defansif bir teknik direktör olduğu görüşünde değil.



"İtalyan ekolünü benimsemiş" diyen Koçak, "Defansif düşünür anlamına gelmez. Pasif oyun, bekleyen oyun, kontraatak oyunu bu tür büyük kulüpler kaldıramaz zaten. Domenico da prensipli ve dayanıklı bir sisteme sahip." diye konuştu.

Tedesco'nun esnek bir oyun şablonuna sahip olduğunu söyleyen Koçak, Alman teknik direktörün taktik anlayışını anlattırken, "Sadece üçlü veya dörtlü oynayabilecek hoca değil. Bunu genelleştirmek doğru olmaz." dedi.



Bundesliga'da Schalke 04 ve Leipzig, Rusya'da ise Spartak Moskova'yı çalıştıran Domenico Tedesco, son olarak EURO 2024'te Belçika Milli Takımı'nı çalıştırdı.



Turnuvada Kırmızı Şeytanları ile son 16 turunda Fransa'ya elenen Tedesco, kariyerindeki tek kupa zaferini 2021-2022 sezonunda Leipzig ile Almanya Kupası'nda yaşadı.