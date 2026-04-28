Tedesco'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde. Tazminatı ortaya çıktı

Galatasaray derbisinin ardından yönetim kurulu toplantısı sonrası yolların ayrıldığı Domenico Tedesco 'nun tazminatı belli oldu.



A Spor 'da yer alan habere göre; Tedesco'ya 500 bin euro tazminat ödedi.

Haberde, 40 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda da yollar ayrılsa yine aynı ücreti alacağı ifade edildi.

Sözleşmede “Sezon sonunda da ayrılsa üç maç kala da ayrılsa 500 bin euro tazminat ödenecek.” maddesinin yer aldığı belirtildi.

Tedesco'nun çarşamba günü takıma veda ederek Türkiye 'den ayrılması bekleniyor.



Tedesco'nun Fenerbahçe'de çıktığı 45 maçta 2.00'lık ortalaması elde etmişti.



YERİNE KİM GELECEK?



Sarı lacivertlilerde liste başında olan adayların Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olduğu iddia edildi.

İki isimde takımın başına geçmeyi daha önceki açıklamalarında kabul edeceklerini ifade etmişti.