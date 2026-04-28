Tedesco'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde, Tazminatı ortaya çıktı. "İkinci yenilgi sonrası gönderildim"
28.04.2026 13:20
Son Güncelleme: 28.04.2026 15:58
Tedesco çarşamba günü takıma veda edecek
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Tedesco'nun sözleşmesinde madde devreye girdi. Tedesco'dan ilk açıklama da geldi.
Galatasaray derbisinin ardından yönetim kurulu toplantısı sonrası yolların ayrıldığı Domenico Tedesco 'nun tazminatı belli oldu.
A Spor'da yer alan habere göre; Tedesco'ya 500 bin euro tazminat ödedi.
Haberde, 40 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda da yollar ayrılsa yine aynı ücreti alacağı ifade edildi.
Sözleşmede “Sezon sonunda da ayrılsa üç maç kala da ayrılsa 500 bin euro tazminat ödenecek.” maddesinin yer aldığı belirtildi.
Tedesco'nun çarşamba günü takıma veda ederek Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
Tedesco'nun Fenerbahçe'de çıktığı 45 maçta 2.00'lık ortalaması elde etmişti.
TEDESCO'DAN İLK AÇIKLAMA
Tedesco ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü. Göreve başladığımda hedef, birlikte bir şeyler inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktı. Geçmişteki yaklaşımlardan biraz daha farklı bir yol izlemek istedik. Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor."
Sarı-lacivertli takımın başında 45 resmi maça çıkan Tedesco, görev süresinde Süper Kupa'yı kazandı.
SÜPER KUPA'YI KALDIRDI
Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay görevde kalıp bir kupa kazandı.
Fenerbahçe ile 13 Eylül 2025'te sözleşme imzalayan Domenico Tedesco, dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirildi.
İtalyan çalıştırıcının takımın başına geçmesinden 8 gün sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.
Yeni başkan ve yönetimin "Yola devam" dediği Domenico Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışında tuttu.
Göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan Tedesco, Süper Lig'de 28 maçta kulübeden ekibini yönetti. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Tedesco yönetiminde ligde 25. haftayı namağlup geçen Fenerbahçe, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında yaşadı.
Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Adana'da oynanan mücadelede Samsunspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Domenico Tedesco yönetiminde Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe, son 3 sezondaki ilk kupasını kaldırdı.
YERİNE KİM GELECEK?
Sarı lacivertlilerde liste başında olan adayların Aykut Kocaman ve İsmail Kartal olduğu iddia edildi.
İki isimde takımın başına geçmeyi daha önceki açıklamalarında kabul edeceklerini ifade etmişti.