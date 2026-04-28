Tedesco'nun sözleşmesinde dikkat çeken madde, Tazminatı ortaya çıktı. "İkinci yenilgi sonrası gönderildim"

Galatasaray derbisinin ardından yönetim kurulu toplantısı sonrası yolların ayrıldığı Domenico Tedesco 'nun tazminatı belli oldu.



A Spor'da yer alan habere göre; Tedesco'ya 500 bin euro tazminat ödedi.

Haberde, 40 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile sezon sonunda da yollar ayrılsa yine aynı ücreti alacağı ifade edildi.

Sözleşmede “Sezon sonunda da ayrılsa üç maç kala da ayrılsa 500 bin euro tazminat ödenecek.” maddesinin yer aldığı belirtildi.

Tedesco'nun çarşamba günü takıma veda ederek Türkiye'den ayrılması bekleniyor.



Tedesco'nun Fenerbahçe'de çıktığı 45 maçta 2.00'lık ortalaması elde etmişti.

TEDESCO'DAN İLK AÇIKLAMA



Tedesco ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı. İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü. Göreve başladığımda hedef, birlikte bir şeyler inşa etmek ve bunu sürdürülebilir kılmaktı. Geçmişteki yaklaşımlardan biraz daha farklı bir yol izlemek istedik. Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor."