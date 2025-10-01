Tek gol, milyonlarca euro: Galatasaray, Liverpool maçıyla kasayı doldurdu!

Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi 'nde bu sezon ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Cimbom, Liverpool'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu. Galatasaray, İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euro'luk bir primi kasasına koydu.



Galatasaray'ın bu galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir, 32 milyon 100 bin euro'ya ulaştı.