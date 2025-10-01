Tek gol, milyonlarca euro: Galatasaray, Liverpool maçıyla kasayı doldurdu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin ardından kazandığı para belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray, Liverpool'u ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.
Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puanda kaldı.
KASA DOLDU TAŞTI
Galatasaray'ın, Liverpool karşısında aldığı zaferin ardından kasası da doldu taştı.
Cimbom, Liverpool'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu. Galatasaray, İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euro'luk bir primi kasasına koydu.
Galatasaray'ın bu galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir, 32 milyon 100 bin euro'ya ulaştı.
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray
- Liverpool