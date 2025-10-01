NTV.COM.TR

Tek gol, milyonlarca euro: Galatasaray, Liverpool maçıyla kasayı doldurdu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin ardından kazandığı para belli oldu.

UEFA lig etabı 2. hafta maçında , 'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti. 'nde bu sezon ilk kez yenilen ise 3 puanda kaldı.

KASA DOLDU TAŞTI

'ın, Liverpool karşısında aldığı zaferin ardından kasası da doldu taştı.

Cimbom, 'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu. , İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euro'luk bir primi kasasına koydu.

'ın bu galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir, 32 milyon 100 bin euro'ya ulaştı.

