Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Letonya'yı 84-34 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde milli takım, Letonya ile karşılaştı.

Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan 84-34 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş ise 10 sayıyla öne çıktı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

