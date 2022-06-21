Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

Haberler - Anadolu Ajansı 21.06.2022 - 23:59
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Letonya'yı 84-34 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Başkent Saraybosna'da oynanan final mücadelesinde milli takım, Letonya ile karşılaştı.
Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan milli takım, sahadan 84-34 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.
Milli takımda Mücahit Günaydın 18, Ahmet Efetürk 12, Ferit Gümüş ise 10 sayıyla öne çıktı.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda finale yükselerek Avrupa A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.