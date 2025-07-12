Teklif yükseldi, hem oyuncu hem kulüpten onay geldi: Fenerbahçe için yola çıkıyor
Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı lacivertliler Paris Saint Germain'den sonra oyuncuyla da anlaştı.
Fenerbahçe, Marco Asensio için teklifini yükseltti. Hem oyuncu hem kulüple anlaşma sağlandı. Asensio sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.
Sarı lacivertliler ilk olarak 9 milyon euro önerdiği İspanyol yıldızın rakamı düşük bulması üzerine teklifini 10 milyon euroya çıkardı ve taraflar el sıkıştı.
İspanyol oyuncu sezonu Paris Saint-Germain'le başlamış, kış transfer dönemindeyse kiralık olarak Aston Villa'ya katılmıştı.
KARİYERİNDE 23 KUPA KAZANDI
Asensio geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncu İspanya Milli Takım formasını da 34 kez giydi.
Asensio kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 3 LaLiga, 2 Fransa Ligi şampiyonluğu dahil toplamda 23 kupa kazandı.
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