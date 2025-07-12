NTV.COM.TR

Teklif yükseldi, hem oyuncu hem kulüpten onay geldi: Fenerbahçe için yola çıkıyor

Fenerbahçe, Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Sarı lacivertliler Paris Saint Germain'den sonra oyuncuyla da anlaştı.

Teklif yükseldi, hem oyuncu hem kulüpten onay geldi: Fenerbahçe için yola çıkıyor

, Marco Asensio için teklifini yükseltti. Hem oyuncu hem kulüple anlaşma sağlandı. Asensio sağlık kontrollerinden geçmek üzere kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

Sarı lacivertliler ilk olarak 9 milyon euro önerdiği İspanyol yıldızın rakamı düşük bulması üzerine teklifini 10 milyon euroya çıkardı ve taraflar el sıkıştı.

İspanyol oyuncu sezonu Paris Saint-Germain'le başlamış, kış dönemindeyse kiralık olarak Aston Villa'ya katılmıştı.

KARİYERİNDE 23 KUPA KAZANDI

Asensio geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta 10 gol 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncu İspanya Milli Takım formasını da 34 kez giydi.

Asensio kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 3 LaLiga, 2 Fransa Ligi şampiyonluğu dahil toplamda 23 kupa kazandı.

Teklif yükseldi, hem oyuncu hem kulüpten onay geldi: Fenerbahçe için yola çıkıyor - 1
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...