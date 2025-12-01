Teknik alan direktörleri 2025 yılını değerlendirdi

ORAY BAYKAL: “KADIN FUTBOLUNDA BÜYÜYEN İVMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ise kadın futbolunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yaparak, "Kadın futbolunda artan ilgi ve gelişen altyapı, önümüzdeki dönemde daha güçlü projeler üretmemizi sağlıyor. 2026 yılı için hedefimiz, kadın futbolunda hem oyuncu gelişimini hem de teknik yapılanmayı destekleyen yeni adımlar atmak. Departmanlar arası iş birliği, bu sürecin en önemli unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.

ZAFER ŞEN: “AMATÖR FUTBOL, TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞİMİNİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR”

Amatör Futbol Direktörü Zafer Şen, amatör futbolun Türk futbolundaki kritik rolüne dikkat çekerek, "Amatör futbol, futbol gelişiminin temelini oluşturuyor. Oyuncularımız amatör futboldan Elit Gelişim Liglerine, oradan da milli takımlara ve profesyonel futbola uzanan bir yolculuk içinde ilerliyor. Bu yolculuğun sağlıklı işlemesi için tüm teknik departmanlarımızın uyum içinde çalışması büyük önem taşıyor. Bugünkü toplantı, bu uyumun güçlenmesi adına önemli bir adımdı" diye konuştu.

Toplantı, TFF'nin teknik alanda görev yapan direktörlükleri arasında iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde ortak iradenin vurgulanmasıyla sona erdi.