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Teknik direktör Ersun Yanal'ın çifte acısı

Teknik direktör Ersun Yanal, 1 hafta arayla annesini ve babasını kaybetmenin acısını yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın çifte acısı

A Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, 1 hafta arayla annesini ve babasını kaybetmenin acısını yaşıyor.

9 Nisan'da annesi Bahriye Yanal vefat eden Ersun Yanal, babası Ural Yanal'ın da hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Ural Yanal'ın cenazesinin yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği açıklandı.

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